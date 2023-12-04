Создатели ChatGPT зарегистрировали названия «GPT-6» и «GPT-7» в Китае

Создатели ChatGPT зарегистрировали названия «GPT-6» и «GPT-7» в КитаеСтрашно представить, на что будут способны эти модели
OpenAI, создавшая известную ИИ-модель ChatGPT, сделала важный шаг в своем развитии, зарегистрировав товарные знаки для «GPT-6» и «GPT-7» в Китае.
Регистрация названий предполагает, что OpenAI планирует продолжить свои инновации в области генеративных предвзятых трансформеров (GPT), которые уже зарекомендовали себя как мощный инструмент в области обработки естественного языка и машинного обучения.
Это также подчеркивает интерес компании к китайскому рынку, который является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков технологий в мире.
Регистрация товарных знаков для будущих версий GPT может также свидетельствовать о планах OpenAI на долгосрочное развитие и улучшение своих ИИ-моделей. А мы, как пользователи, только и рады такому течению событий.