Создатели культовой Prisma запустили конкурента Telegram

Создатели нашумевшего в своё время фотосервиса Prisma Арам Харди и Алексей Моисеенков представили свой новый продукт — групповой мессенджер Capturehttps://capture.chat).

Он предлагает публичные и закрытые групповые чаты, каналы и индивидуальные чаты «один-на один» со случайным человеком. Изюминка мессенжера в функции подбора чатов по визуальному «контексту». Пользователю достаточно навести камеру смартфона на объект в своём окружении и система на базе искусственного интеллекта посоветует чаты на соответствующую тематику. Например, при наведении на телевизор появятся рекомендации чатов с обсуждением «что посмотреть», а на компьютер — IT-сообщества.

Также есть рекомендации чатов на основе местоположения пользователя — новостей или событий, например, концертов, которые происходят неподалёку. Встретиться с кем-то новым можно в «селфи-чате» со случайно подобранным собеседником.

На данный момент мессенджер Capture в версии для iOS доступен для бесплатной загрузки из онлайн-магазина App Store. О версии для Android пока ничего не сообщается.