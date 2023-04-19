Создатели «МойОфис» выпустили российский аналог ещё одного продукта Microsoft

Новинка представляет из себя единое цифровое рабочее пространство для корпоративного общения и совместной работы. По словам генерального директора компании Павла Калякина, Squadus уже включен в реестр отечественного ПО.

В состав платформы входят корпоративный мессенджер, сервис работы с документами и управление видеоконференциями.

Приложение выпущено на множество различных операционных системах: «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», macOS, Windows, iOS и Android. При разработке продукта, девелоперы ориентировались на Microsoft Teams.

Сообщается, что на данном этапе сервис предназначен только для корпоративного использования. Его уже испытали компании «Лаборатория Касперского» и «Р-фарм». Но, возможно, в дальнейшем доступ к нему смогут получить и обычные пользователи.