Создатели Photoshop выпустили программу, которая рисует по текстовому описанию

Но в основном описание касается нейросети для создания изображений. Пока это будет веб-сервис, с помощью которого можно легко генерировать изображения, просто введя запрос и указав параметры, например, стиль. Нейросеть обучали на основе банка изображений Adobe Stock, благодаря чему пользователи защищены от нарушения авторских прав. Firefly не создаст случайные сочетания из известных событий, людей или брендов.

К тому же можно ретушировать уже созданные нейросетью изображения. Можно добавлять различные эффекты, создавать и накладывать декоративные надписи и т.п.