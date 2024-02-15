Создатели Tor анонсировали новый анонимный браузер Mullvad Browser

При этом, в отличие от традиционной луковой маршрутизации, Mullvad Browser обходит прокси-серверы и вместо этого использует технологию VPN для обеспечения анонимности пользователей.

Разработчики акцентируют внимание на приватности: браузер по умолчанию блокирует сбор телеметрических данных и не сохраняет историю посещений, кэш или файлы cookie после сеанса.

Особенность Mullvad Browser заключается также в его доступности: он абсолютно бесплатен и имеет открытый исходный код.

Пользователи могут скачать версии для Windows, macOS и Linux, а также установить расширение для стороннего браузера Mozilla Firefox.