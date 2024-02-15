Создатели Tor анонсировали новый анонимный браузер Mullvad Browser

Опубликовано 15 февраля 2024, 07:29
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Создатели Tor анонсировали новый анонимный браузер Mullvad BrowserКоторый работает совсем по иному принципу
В мире анонимных посиделок в интернете появился новый интересный игрок — Mullvad Browser, разработанный командой в сотрудничестве с создателями браузера Tor.
При этом, в отличие от традиционной луковой маршрутизации, Mullvad Browser обходит прокси-серверы и вместо этого использует технологию VPN для обеспечения анонимности пользователей.
Разработчики акцентируют внимание на приватности: браузер по умолчанию блокирует сбор телеметрических данных и не сохраняет историю посещений, кэш или файлы cookie после сеанса.
Особенность Mullvad Browser заключается также в его доступности: он абсолютно бесплатен и имеет открытый исходный код.
Пользователи могут скачать версии для Windows, macOS и Linux, а также установить расширение для стороннего браузера Mozilla Firefox.