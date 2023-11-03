Создатели защищенного браузера Brave представили собственный анонимный аналог ChatGPT

Этот инновационный ИИ-ассистент, встроенный в одноименный браузер, предлагает пользователям «беспрецедентную конфиденциальность» в сравнении с другими чат-ботами.

Leo уже доступен для всех пользователей настольной версии Brave 1.60 и вскоре появится в версиях для Android и iOS.

Новый сервис умеет переводить, отвечать на вопросы, суммировать веб-страницы и генерировать новый контент, но его главное преимущество — полная анонимность.