Создатели защищенного браузера Brave представили собственный анонимный аналог ChatGPT

Создатели защищенного браузера Brave представили собственный анонимный аналог ChatGPTЕсть как бесплатная версия, так и та, за которую надо заплатить
В эпоху, когда конфиденциальность данных становится все более актуальной, компания Brave, известная своим фокусом на приватности, представила новый продукт — Leo.
Этот инновационный ИИ-ассистент, встроенный в одноименный браузер, предлагает пользователям «беспрецедентную конфиденциальность» в сравнении с другими чат-ботами.
Leo уже доступен для всех пользователей настольной версии Brave 1.60 и вскоре появится в версиях для Android и iOS.
Новый сервис умеет переводить, отвечать на вопросы, суммировать веб-страницы и генерировать новый контент, но его главное преимущество — полная анонимность.
Ваши беседы с чат-ботом не записываются и не используются для обучения ИИ-моделей, а для использования не требуется вход в систему.
Стандартная версия Leo работает на базе модели Llama 2 и доступна бесплатно. Для тех, кто хочет большего, Brave предлагает Leo Premium за $15 в месяц, который использует ИИ-ассистента Claude Instant от Anthropic — более быструю и дешевую версию модели Claude 2.