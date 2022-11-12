Спасибо, Илон Маск: мошенник подделал учётку компании и обесценил её на $16 млрд

Но одним из драматичных моментов стало появление аккаунта якобы фармацевтической компании Eli Lilly & Company, которая, в частности, производит инсулин. В США это дорогое удовольствие.

Как только этот аккаунт появился, его владелец сразу написал, что теперь инсулин будет бесплатным. После этого акции компании обвалились на $16 млрд.