Спасибо, Илон Маск: мошенник подделал учётку компании и обесценил её на $16 млрд

20:14, 12 ноября 2022
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Спасибо, Илон Маск: мошенник подделал учётку компании и обесценил её на $16 млрдПообещал бесплатное лекарство
После того, как Илон Маск ввёл в Twitter покупку верификации, началась буквально лавина регистраций фейковых аккаунтов известных людей, политиков и компаний.
Но одним из драматичных моментов стало появление аккаунта якобы фармацевтической компании Eli Lilly & Company, которая, в частности, производит инсулин. В США это дорогое удовольствие.
Как только этот аккаунт появился, его владелец сразу написал, что теперь инсулин будет бесплатным. После этого акции компании обвалились на $16 млрд.