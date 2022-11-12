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20:14, 12 ноября 2022
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Спасибо, Илон Маск: мошенник подделал учётку компании и обесценил её на $16 млрд

Пообещал бесплатное лекарство

После того, как Илон Маск ввёл в Twitter покупку верификации, началась буквально лавина регистраций фейковых аккаунтов известных людей, политиков и компаний.

Спасибо, Илон Маск: мошенник подделал учётку компании и обесценил её на $16 млрд

Но одним из драматичных моментов стало появление аккаунта якобы фармацевтической компании Eli Lilly & Company, которая, в частности, производит инсулин. В США это дорогое удовольствие.

Как только этот аккаунт появился, его владелец сразу написал, что теперь инсулин будет бесплатным. После этого акции компании обвалились на $16 млрд.

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Фото: Medialeaks.ru

Источник фото:Newsweek.com
Источник:Medialeaks
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