Специалист объяснил, почему опасно устанавливать на айфон приложения, удалённые из App Store

Вакулин подчеркнул, что удалённые эппловские приложения легко скачать, для этого достаточно зайти в свой аккаунт iCloud, где ранее было установлено приложение, и выгрузить его на смартфон. Эта услуга актуальна для тех, кто ранее никогда не скачивал данное приложение или купил новое устройство.

Поэтому зачастую не имеет смысла заказывать услуги по установке удалённых приложений, а тем более переводить за это предоплату — можно раз и навсегда лишиться денег. Разумеется, без получения услуги.

Также передача телефона незнакомому человеку может привести к краже личных данных: фото, контактов, паролей, которые часто хранятся в заметках.

В связи с этим эксперт дал несколько советов. «Если передать телефон на какой-то определённый срок, чтобы человек установил вам нужные приложения, мошенник может залезть в вашу фотогалерею. Cнимки могут скопировать на другой носитель. Чтобы это предотвратить, нужно переместить фото в облачное хранилище или на другое устройство, а с телефона удалить их. Однако с помощью резервной копии их могут восстановить. Я рекомендую выйти из iCloud», — предупредил Сергей Вакулин.