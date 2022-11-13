Специалисты подтвердили важность двухфакторной аутентификации для безопасности данных

Важно всерьёз относиться к паролям. Нельзя использовать пароли с указанием номера телефона, имени, инициалов, даты рождения. Даже если они введены на латинской раскладке — это уязвимые места в безопасности, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Также не стоит пользоваться паролями, установленными по умолчанию, — хакеры прежде всего проверяют именно их.

Важно поддерживать актуальные обновления антивирусов.

«В первую очередь, не стоит сообщать в Сети свои личные данные и хранить такую информацию в облачных сервисах. Если наличие или передача таких данных нужны, стоит защитить их надёжным паролем. Кроме того, важно периодически проверять свои устройства антивирусом и ставить двухфакторную аутентификацию», — отметил Кувиков.