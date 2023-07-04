Специально для России: в Яндекс.Навигаторе можно проложить маршрут в обход плохих дорог

Специально для России: в Яндекс.Навигаторе можно проложить маршрут в обход плохих дорогПоявились и другие функции
Яндекс обновил «Навигатор». Обновление уже доступно части пользователей приложения на Android и скоро его увидят на iOS.
«Яндекс.Навигатор» научился оптимизировать дорогу с учётом 4-10 путевых точек, в которые нужно заехать, приложение построит самый быстрый маршрут с учётом пробок. Также «Навигатор» рассчитает время дороги в определённый период и нужный день.
После обновления пользователи получили новую функцию: появилась возможность выбирать путь только по дорогам с хорошим покрытием, минуя грунтовые и разбитые. Опция так и называется «Избегать плохих и грунтовых дорог». Приложение выберет только лучшие дороги, насколько это возможно.
На рабочем столе смартфона можно установить виджеты, чтобы прокладывать маршрут до работы или дома, не открывая приложение.
Теперь в «Яндекс.Навигаторе» можно оплатить парковку, но пока только в Москве. Можно оплатить все парковки, кроме закрытых шлагбаумом.