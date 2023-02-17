Способен ли Telegram заменить банковские приложения для смартфонов

По словам специалиста, данный тип коммуникации с банком предоставляет «полный спектр услуг и вариантов обратной связи». В то же время Telegram-каналы достаточно ограничены в предоставляемом объёме информации.

Тосунян признал, что Telegram достаточно широко используются клиентами, но любая альтернатива интернет-банкингу вряд ли станет реальным конкурентом в ближайшее время.

Напомним, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что предоставление услуг клиентам российских банков через Telegram-каналы не несёт технологических рисков. Но в то же время она предупредила, что и частенько используют мошенники. Поэтому с ними стоит быть аккуратнее.