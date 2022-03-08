Spotify и Discord перестали работать по всему миру

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Вчера в 21:53
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Spotify и Discord перестали работать по всему мируПроблема не исключительно российская
Каждый новый день дарит россиянам новое ограничение, связанное с уходом той или иной компании с нашего рынка. Но сейчас речь пойдёт о ситуации, которая коснулась весь мир, а не только Россию.
Пользователи по всему Интернету пожаловались на недоступность Spotify и Discord. При этом последняя уже признала проблему и уверила, что её специалисты занимаются исправлением ситуации.
В то же время пользователи Spotify до сих пор не могут авторизоваться в приложении — вместо того, чтобы получить доступ к своему аккаунту, сервис сообщает им о неправильном логине или пароле. На момент написания материала, в компании никак не прокомментировали произошедшее.
Напомним, что некоторое время назад представители Spotify заявили об исчезновении возможности оформить Premium-подписку своего музыкального сервиса в России. Причиной тому проблемы с платёжными системами, которые грозят россиянам.
Источник: DownDetector