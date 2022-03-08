Spotify и Discord перестали работать по всему миру

Пользователи по всему Интернету пожаловались на недоступность Spotify и Discord. При этом последняя уже признала проблему и уверила, что её специалисты занимаются исправлением ситуации.

В то же время пользователи Spotify до сих пор не могут авторизоваться в приложении — вместо того, чтобы получить доступ к своему аккаунту, сервис сообщает им о неправильном логине или пароле. На момент написания материала, в компании никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, что некоторое время назад представители Spotify заявили об исчезновении возможности оформить Premium-подписку своего музыкального сервиса в России. Причиной тому проблемы с платёжными системами, которые грозят россиянам.