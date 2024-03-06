Spotify изменил цены для владельцев iPhone в Европе

Ранее на этой неделе Европейская комиссия наложила на Apple крупный штраф в размере € 1.84 млрд ($ 2 млрд) за антиконкурентные практики компании на рынке музыкального стриминга. В ответ на это Spotify представила новую версию с информацией о подписках, предложениях и ссылкой для их покупки.

Spotify пока не показывает цены на различные планы в приложении, выводя сообщения типа «Вы не можете обновиться до Premium в приложении.»

Компания, поддержанная решением ЕС, отправила обновление, считая, что это «мощное послание», демонстрирующее, что даже «монополия Apple», не вправе «злоупотреблять своей властью» и контролировать взаимодействие других компаний с их клиентами.

В ответ Apple заявила о планах подать апелляцию на решение ЕС и отметила, что Spotify был «крупнейшим бенефициаром» App Store, не платя «ничего за услуги, которые помогли сделать их одним из самых узнаваемых брендов в мире».