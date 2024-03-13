Spotify начал тестировать музыкальные клипы в приложении

Однако музыкальные видео пока доступны только в бета-версии в 11 странах, и США не входят в этот список. Среди этих стран: Бразилия, Колумбия, Германия, Индонезия, Италия, Кения, Нидерланды, Польша, Филиппины, Швеция и Великобритания.

Для просмотра видео нужна подписка на премиум-аккаунт. Бесплатным пользователям все еще придется идти на YouTube. Видео можно запустить прямо с экрана «Сейчас играет». Если вы слушаете песню, для которой есть видео, можно переключиться на видео, нажав на кнопку «Переключиться на видео».

Компания сама хостит эти видео и не показывает рекламу. На данный момент доступен ограниченный набор видео, но Spotify уже заключил соглашения о распространении большего количества клипов в будущем.