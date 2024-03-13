Spotify начал тестировать музыкальные клипы в приложении

Опубликовано 13 марта 2024, 14:47
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Spotify начал тестировать музыкальные клипы в приложенииВ 11 странах
Spotify начал добавлять музыкальные клипы в мобильное и web-приложения на некоторых рынках. Они интегрированы с музыкальной библиотекой компании, позволяя переключаться между аудио и видео без проблем.
Однако музыкальные видео пока доступны только в бета-версии в 11 странах, и США не входят в этот список. Среди этих стран: Бразилия, Колумбия, Германия, Индонезия, Италия, Кения, Нидерланды, Польша, Филиппины, Швеция и Великобритания.
Для просмотра видео нужна подписка на премиум-аккаунт. Бесплатным пользователям все еще придется идти на YouTube. Видео можно запустить прямо с экрана «Сейчас играет». Если вы слушаете песню, для которой есть видео, можно переключиться на видео, нажав на кнопку «Переключиться на видео».
Компания сама хостит эти видео и не показывает рекламу. На данный момент доступен ограниченный набор видео, но Spotify уже заключил соглашения о распространении большего количества клипов в будущем.