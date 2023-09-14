Spotify начнёт продвигать музыкантов внутри сервиса за деньги

Эта функция будет доступна для артистов, у которых не менее 1 тыс прослушиваний за прошлый месяц.

Баннер с рекомендацией будет информировать пользователей о том, что представленная музыка является рекламой. Это позволит артистам рекламировать как отдельные песни, так и целые альбомы.

Сервис подчёркивает, что до 75% всех годовых прослушиваний происходят в первый месяц после релиза нового трека или альбома.

Функция Showcase будет доступна в 30 странах, что делает данный инструмент действительно глобальным.

Инициатива Spotify по запуску платного инструмента для продвижения музыки может стать переломным моментом в индустрии. Это не только предоставляет музыкантам новые возможности для расширения своей аудитории, но и позволяет слушателям открывать для себя новую музыку, о которой они бы, возможно, не узнали.