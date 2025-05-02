Spotify обновил приложение для iOS, добавив внешнюю ссылку на подписку

Суд постановил, что Apple не выполнила условия предыдущего судебного запрета, наложенного в рамках антимонопольного иска, поданного разработчиком игры Fortnite — компанией Epic Games. Судья уточнила, что Apple не вправе взимать новую комиссию с покупок, совершённых вне приложения.

Spotify направил в адрес Apple письмо, в котором сообщил о планируемых изменениях в американской версии приложения, следуя судебному решению. Компания подчеркнула, что такие функции должны были быть доступны ещё несколько лет назад, когда суд впервые разрешил использование внешних ссылок для покупок.