Приложения
Опубликовано 02 мая 2025, 10:37
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Spotify обновил приложение для iOS, добавив внешнюю ссылку на подписку

Изменения связаны с решением суда по делу Apple и Epic Games
Spotify подала обновленную версию своего приложения для устройств Apple, включив в него внешнюю ссылку для оформления подписки. Этот шаг стал реакцией на решение суда в США, согласно которому Apple нарушила постановление, обязывающее её допустить больше конкуренции в сфере приложений.
Spotify обновил приложение для iOS, добавив внешнюю ссылку на подписку
© Thibault Penin

Суд постановил, что Apple не выполнила условия предыдущего судебного запрета, наложенного в рамках антимонопольного иска, поданного разработчиком игры Fortnite — компанией Epic Games. Судья уточнила, что Apple не вправе взимать новую комиссию с покупок, совершённых вне приложения.

Spotify направил в адрес Apple письмо, в котором сообщил о планируемых изменениях в американской версии приложения, следуя судебному решению. Компания подчеркнула, что такие функции должны были быть доступны ещё несколько лет назад, когда суд впервые разрешил использование внешних ссылок для покупок.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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