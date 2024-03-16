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Опубликовано 16 марта 2024, 02:39
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Spotify обвинил Apple в блокировке обновлений приложения в Евросоюзе

Где компания убрала подписки через App Store
Европейская комиссия наложила штраф в размере 1,8 миллиарда евро на Apple, считая, что она наносит ущерб конкурентам Apple Music на iOS. Тем не менее, кажется, что у компании все еще остались нерешенные проблемы с Spotify, ее основным конкурентом, который теперь обвиняет компанию в блокировке обновлений приложения в ЕС.

Согласно Digital Markets Act (DMA), вступившему в силу 7 марта 2024 года, разработчики наконец могут распространять свои приложения среди пользователей iOS в ЕС вне магазина приложений.

Spotify подала обновление своего iOS-приложения в Apple 5 марта. В этом обновлении платформа полностью убрала подписки через систему внутри приложения App Store. Вместо этого пользователей теперь призывают посетить веб-сайт Spotify для подписки.

По информации The Verge, в электронном письме от Spotify к Европейской комиссии, компания обвиняет Apple в том, что с тех пор они не одобрили это обновление.

Представительница Spotify Джинн Моран говорит, что задержка со стороны Apple «прямо противоречит их заявлению о том, что они рассматривают заявки на обновления приложений в течение 24 часов, и это также противоречит временному графику, предложенному Комиссией».

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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#критика
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