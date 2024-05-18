Spotify обвинили в недоплате музыкантам десятков миллионов долларов

Иск против Spotify подала некоммерческая организация Mechanical Licensing Collective (MLC), которая собирает и распределяет роялти, причитающиеся авторам песен с потоковых музыкальных сервисов.

По словам MLC, Spotify 1 марта без предварительного уведомления пересмотрел условия платных подписок, что привело к сокращению выплат роялти почти на 50%.

MLC утверждает, что Spotify перевел свои премиальные подписки (индивидуальные, парные и семейные) в категорию «пакетных предложений», поскольку теперь они включают аудиокниги. А роялти за «пакетные предложения» значительно ниже.

В MLC заявляют, что подписчики Premium уже имели доступ к аудиокнигам, и «ничего нового в подписку не добавили».

В Spotify заявили, что иск касается «условий, на которые издатели и стриминговые сервисы согласились несколько лет назад».

Также в Spotify сообщили, что в прошлом году выплатили музыкантам и издателям «рекордную сумму» роялти, «а в 2024 году планируют выплатить еще больше».