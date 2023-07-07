Spotify полностью запретил оплачивать Premium-подписку через магазин App Store

Компания направила письма своим премиум-подписчикам, которые ранее использовали данный способ оплаты, сообщив в них о необходимости переподписаться после истечения текущего платёжного периода.

В качестве альтернативы им предложили такие варианты оплаты, как PayPal или кредитная карта.

Spotify принял данное решение, с целью избежать 30%-комиссии, взимаемой Apple. В 2019 году компания даже подала антимонопольную жалобу против яблочной корпорации, заявив, что политика App Store создаёт неравные условия, мешающие конкуренции.

Отметим, что последние годы музыкальный сервис активно расширяет свою базу премиум-подписчиков. На сегодняшний день она уже превышает 200 млн пользователей.

При этом Spotify продолжает искать способы разнообразить опции оплаты, предоставив своим клиентам больше гибкости.