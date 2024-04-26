Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 26 апреля 2024, 22:30
1 мин.

Spotify потребовал от Apple публиковать на iPhone данные о ценах и своём сайте

Возможно, нарастает новый скандал
Spotify отправил Apple на согалсрвание свои требования применительно к реализации Закона о цифровых рынках (DMA). Стриминговый сервис хочет публиковать в своём iOS-приложении «базовую информацию о ценах и веб-сайте».
Spotify потребовал от Apple публиковать на iPhone данные о ценах и своём сайте
© Sara Kurfeß / Unsplash

Фактически, Spotify наращивает конфронтацию с Apple в условиях антимонопольных мер Евросоюза. Платформа намерена предлагать пользователям обновление цен, чего Apple не терпит и всячески пытается этому помешать даже в условиях европейской юрисдикции.

Главный специалист Spotify по связям с общественностью Дасти Дженкинс заявил, что сервис по-прежнему ограничен в возможностях предоставления пользователям из ЕС «необходимую информацию и выбор, которого они заслуживают». Менеджер подчеркнул, что Spotify вынуждена терпеть требования Apple по поводу того, что «компания может или не может делать в своём приложении на iPhone».

«Взимая плату с разработчиков за связь с потребителями через ссылки в приложении, Apple продолжает нарушать европейское законодательство. Настало время, когда Комиссия должна обеспечить выполнение своего решения, чтобы потребители могли увидеть реальные положительные преимущества», — подчеркнул Дженкинс.