Spotify потребовал от Apple публиковать на iPhone данные о ценах и своём сайте

Фактически, Spotify наращивает конфронтацию с Apple в условиях антимонопольных мер Евросоюза. Платформа намерена предлагать пользователям обновление цен, чего Apple не терпит и всячески пытается этому помешать даже в условиях европейской юрисдикции.

Главный специалист Spotify по связям с общественностью Дасти Дженкинс заявил, что сервис по-прежнему ограничен в возможностях предоставления пользователям из ЕС «необходимую информацию и выбор, которого они заслуживают». Менеджер подчеркнул, что Spotify вынуждена терпеть требования Apple по поводу того, что «компания может или не может делать в своём приложении на iPhone».

«Взимая плату с разработчиков за связь с потребителями через ссылки в приложении, Apple продолжает нарушать европейское законодательство. Настало время, когда Комиссия должна обеспечить выполнение своего решения, чтобы потребители могли увидеть реальные положительные преимущества», — подчеркнул Дженкинс.