Spotify позволит пользователям iOS в ЕС покупать подписки прямо в приложении

Раньше у компании была другая позиция с 2016 года, когда он избегал внутренних платежей через систему Apple из-за взимаемой 30-процентной комиссии. Благодаря внедрению DMA пользователи в ЕС смогут покупать подписки и аудиокниги в приложении без дополнительных сборов, покрывающих комиссию Apple, что соответствует правилам DMA.

Кроме того, Spotify теперь может отображать цены в приложении, устранив предыдущее примечание, в котором говорилось, что покупки в приложении невозможны. DMA также позволяет компании информировать пользователей iOS о сделках и акциях прямо в приложении.

Хотя эти изменения выгодны пользователям из ЕС, Spotify подчеркивает необходимость введения аналогичных правил во всем мире, критикуя ограничительную политику Apple. Цель DMA — создать более удобную для пользователей и конкурентную среду на цифровом рынке.