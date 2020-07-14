Spotify практически официально подтвердила запуск сервиса в России уже 15 июля

Также в числе “новичков” Spotify оказались Украина, Беларусь, Казахстан и Молдова. В новом соглашении говорится о том, что вступают они в силу уже завтра - 15 июля. При этом именно в этот день, согласно последним утечкам, музыкальный сервис и должен прийти на территорию нашей страны.

Напомним, что еще в начале 2020 года стали известны цены на подписку Spotify в России. Так, стандартный план обойдется в 169 рублей в месяц, студенческий в 75 рублей, а семейная подписка была оценена в 269 рублей.