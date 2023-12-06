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22:10, 06 декабря 2023
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Spotify решил избавиться от получившего Пулитцеровскую премию подкаста

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В рамках массового сокращения 17% сотрудников Spotify ликвидирует свои известные подкасты, в том числе Heavyweight и Stolen. Сокращения происходят несмотря на прибыльность Spotify и недавний рост стоимости акций.

Spotify решил избавиться от получившего Пулитцеровскую премию подкаста

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Примечательно, что Heavyweight, флагманский подкаст, выходящий под знаменем Gimlet, получил престижную награду, такую как Пулитцеровская премия в области аудиорепортажей. Отмены последовали за предыдущими увольнениями в Spotify и интеграцией Gimlet в Spotify Originals.

Этот шаг свидетельствует о стратегическом повороте от сложных и ресурсоемких постановок в сторону высокодоходных шоу с широкой аудиторией.

Кроме того, компания сокращает рекламный отдел, увольняя руководителей, включая главу отдела безопасности брендов Дэйва Бирна.

Источник:The Verge
Теги:
#подкаст
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