Spotify решил избавиться от получившего Пулитцеровскую премию подкаста

Примечательно, что Heavyweight, флагманский подкаст, выходящий под знаменем Gimlet, получил престижную награду, такую как Пулитцеровская премия в области аудиорепортажей. Отмены последовали за предыдущими увольнениями в Spotify и интеграцией Gimlet в Spotify Originals.

Этот шаг свидетельствует о стратегическом повороте от сложных и ресурсоемких постановок в сторону высокодоходных шоу с широкой аудиторией.

Кроме того, компания сокращает рекламный отдел, увольняя руководителей, включая главу отдела безопасности брендов Дэйва Бирна.