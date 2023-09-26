Spotify сдался: разработчики не будут удалять ИИ-музыку с платформы

Генеральный директор компании, Даниель Эк, в интервью BBC заявил, что технология ИИ имеет как хорошие, так и плохие стороны применения в музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что использование ИИ для имитации голоса артиста недопустимо.

Эк также отметил, что существует «дискуссионная середина», где музыка, созданная с помощью ИИ, вдохновляется, но не копирует существующего исполнителя. Он добавил, что вопросы использования технологии в музыке будут обсуждаться ещё многие годы.

Напомним, что ранее в 2023 году Spotify удалил вирусную песню, созданную при помощи искусственного интеллекта, которая имитировала голоса Drake и The Weeknd.

Песня, названная «Heart on My Sleeve», была загружена неизвестным пользователем TikTok и прослушана миллионами раз до её удаления. Apple Music и YouTube также удалили данный трек.