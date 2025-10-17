Spotify запустил музыкальный ИИ, который не отбирает деньги у артистов

Опубликовано 17 октября 2025, 11:501 мин.
Spotify запустил музыкальный ИИ, который не отбирает деньги у артистовВыглядит как пустословие
Spotify объявил о партнёрстве с Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin и Believe для создания «этичного и ориентированного на артистов» ИИ в музыке.
Компания подчеркнула, что новые ИИ-инструменты не будут ущемлять права музыкантов и не снизят их доходы. По словам президента Spotify Алекса Норстрема, технологии должны служить артистам, а не заменять их.
Сотрудничество строится на четырёх принципах:
- прямые лицензионные соглашения с лейблами и издателями;
- право музыкантов самим решать, участвовать ли в ИИ-проектах;
- справедливые и прозрачные выплаты авторам;
- использование ИИ для укрепления связи между артистами и фанатами.
Spotify также подчеркнул важность защиты авторских прав и заявил, что не поддерживает идею их отмены.
Компания уже развивает ИИ-функции — включая персонализированного DJ, умные плейлисты и инструменты музыкального открытия.