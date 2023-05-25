Спустя много лет после Android в iPhone появится полноценный экран блокировки

18:20, 25 мая 2023
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Спустя много лет после Android в iPhone появится полноценный экран блокировкиОб этом расскажут на презентации iOS 17
Apple должна представить новую операционную систему iOS 17 5 июня на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Тогда же будут анонсированы новые функции, основанные на наработках, реализованных в iOS 16.
В частности, речь идёт о функциональности iPhone в лежачем положении с заблокированным экраном, чтобы устройство также приносило пользу. Когда смартфон будет лежать без дела, экран блокировки будет выполнять функции смарт-дисплея, как у гаджетов Google и Amazon.
На смарт-дисплее iPhone будут отображаться погода, запланированные мероприятия и уведомления.
Это лишь одна из функций, которые должны быть представлены на предстоящей WWDC.