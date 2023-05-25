Спустя много лет после Android в iPhone появится полноценный экран блокировки

В частности, речь идёт о функциональности iPhone в лежачем положении с заблокированным экраном, чтобы устройство также приносило пользу. Когда смартфон будет лежать без дела, экран блокировки будет выполнять функции смарт-дисплея, как у гаджетов Google и Amazon.

На смарт-дисплее iPhone будут отображаться погода, запланированные мероприятия и уведомления.

Это лишь одна из функций, которые должны быть представлены на предстоящей WWDC.