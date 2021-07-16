Сразу два популярных антивируса могут слиться в один новый

Так, компания NortonLifeLock начала переговоры, в результате которого ею может быть вкуплена чешская Avast. Как пишет WSJ, сумма сделки оценивается в более 7 млрд долларов.

Слухи об объединении уже нашли отклик на бирже. Так, на фоне этой новости котировки Avast на Лондонской бирже выросли на 18%. При этом ценные бумаги Norton наоборот упали на 4,5%.

Напомним, что NortonLifeLock была основана в 1982 году. Шесть лет спустя, в 1988-м, чешские программисты Эдуард Кучера и Павел Баудиш основали свою компанию — Avast. После того, как последняя прошла через IPO, её основатели стали миллиардерами.