Сразу несколько ресурсов назвали европейские цены на кольца Samsung Galaxy Ring

Так, по данным инсайдеров, цены актуальны прежде всего для Франции и Европы, где Galaxy Ring начнут продавать в первую очередь. Стоимость носимых гаджетов составит 449 евро.

Galaxy Ping будут доступны в 9 размерах (5-13) и трёх цветах: чёрном, серебристом и золотом. Во Франции и других странах Европы кольца начнут продаваться 19 июля. Какой график продаж может быть в США, не уточняется.