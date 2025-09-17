США и Китай достигли договоренностей по TikTok перед разговором Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это станет их первым прямым контактом с июня. По словам американского лидера, обсуждение TikTok может стать шагом к более широким торговым соглашениям с Китаем.

Переговоры проходили на фоне приближения крайнего срока для выполнения требований нового закона США о национальной безопасности. Этот закон требует, чтобы американские операции TikTok были отделены от китайской компании ByteDance. Ранее срок выполнения уже несколько раз продлевался.

Окончательные детали соглашения пока не раскрываются.