Приложения
Опубликовано 17 сентября 2025, 12:00
1 мин.

США и Китай достигли договоренностей по TikTok перед разговором Трампа и Си Цзиньпина

Стороны обсудили будущее приложения в США
США и Китай договорились о базовом плане, который позволит приложению TikTok продолжить работу на американском рынке. Решение было принято в ходе переговоров высокопоставленных чиновников двух стран в Мадриде.
США и Китай достигли договоренностей по TikTok перед разговором Трампа и Си Цзиньпина
© Solen Feyissa

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это станет их первым прямым контактом с июня. По словам американского лидера, обсуждение TikTok может стать шагом к более широким торговым соглашениям с Китаем.

Переговоры проходили на фоне приближения крайнего срока для выполнения требований нового закона США о национальной безопасности. Этот закон требует, чтобы американские операции TikTok были отделены от китайской компании ByteDance. Ранее срок выполнения уже несколько раз продлевался.

Окончательные детали соглашения пока не раскрываются.

Источник:Bloomebrg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Трамп
,
#Китай
,
#сша
,
#TikTok