США и Китай достигли договоренностей по TikTok перед разговором Трампа и Си Цзиньпина

США и Китай достигли договоренностей по TikTok перед разговором Трампа и Си ЦзиньпинаСтороны обсудили будущее приложения в США
США и Китай договорились о базовом плане, который позволит приложению TikTok продолжить работу на американском рынке. Решение было принято в ходе переговоров высокопоставленных чиновников двух стран в Мадриде.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это станет их первым прямым контактом с июня. По словам американского лидера, обсуждение TikTok может стать шагом к более широким торговым соглашениям с Китаем.
Переговоры проходили на фоне приближения крайнего срока для выполнения требований нового закона США о национальной безопасности. Этот закон требует, чтобы американские операции TikTok были отделены от китайской компании ByteDance. Ранее срок выполнения уже несколько раз продлевался.
Окончательные детали соглашения пока не раскрываются.