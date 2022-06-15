США хотят купить вирус-шпион Pegasus для слежки за другими странами

Как стало известно, переговоры ведутся на фоне финансового кризиса, в котором оказалась NSO Group после того, как США наложили на неё санкции за продажу приложения политическим режимам, которые использовали Pegasus для слежки за журналистами, оппозицией и правозащитниками.

При этом в администрации США прокомментировали ситуацию, высказав, что сделка, по сути, — обход санкций, а это нарушение законов, согласно которым иностранные компании не должны обходить американские меры экспортного контроля или санкции.

«Оборонный подрядчик L3Harris ведёт переговоры с NSO Group о покупке шпионского программного обеспечения для взлома сотовых телефонов в рамках сделки, которая может предоставить американской компании контроль над одним из самых сложных и противоречивых хакерских инструментов», — сообщается о возможной сделке.