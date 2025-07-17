США направят $1 млрд на кибератаки, сократив защиту

Опубликовано 17 июля 2025, 06:451 мин.
США направят $1 млрд на кибератаки, сократив защитуФинансирование обороны снижено, ставка — на наступление
Администрация Трампа решила выделить 1 миллиард долларов на наступательные кибероперации, несмотря на общее сокращение расходов на кибербезопасность. Эти средства предусмотрены в масштабном законопроекте H.R. 1, который также известен как «One Big Beautiful Bill Act». Документ не раскрывает деталей, на что конкретно будут потрачены деньги, однако известно, что финансирование рассчитано на четыре года.
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На фоне обострения отношений с Китаем подобное решение выглядит как продолжение прежнего курса. В первом президентском сроке Дональд Трамп активно продвигал идею жесткого ответа на киберугрозы со стороны Китая. В 2024 году, по оценке компании CrowdStrike, Китай оставался активным игроком в этой сфере, расширяя масштабы операций по всему миру.