США направят $1 млрд на кибератаки, сократив защиту

Финансирование обороны снижено, ставка — на наступление

Администрация Трампа решила выделить 1 миллиард долларов на наступательные кибероперации, несмотря на общее сокращение расходов на кибербезопасность. Эти средства предусмотрены в масштабном законопроекте H.R. 1, который также известен как «One Big Beautiful Bill Act». Документ не раскрывает деталей, на что конкретно будут потрачены деньги, однако известно, что финансирование рассчитано на четыре года.