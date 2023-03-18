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01:58, 18 марта 2023
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США не вымогали у TikTok продаться американским компаниям для защиты от блокировки

Представитель Белого дома отказался подтверждать такую информацию

Официальный координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью в The Wall Street Journal со ссылкой на некое письмо Администрации президента США к китайским владельцам TikTok c требованием продать долю американским компаниям во избежание блокировки.

США не вымогали у TikTok продаться американским компаниям для защиты от блокировки

Фото: Unsplash.com

На это Кирби ответил отрицательно и подчеркнул, что не может подтвердить подобную информацию. Также он добавил, что у президента Байдена сохраняются «обоснованные беспокойства в отношении национальной безопасности» касательно TikTok.

«Я не могу подтвердить сообщения относительно письма», — сказал Джон Кирби.

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