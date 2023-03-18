США не вымогали у TikTok продаться американским компаниям для защиты от блокировки

На это Кирби ответил отрицательно и подчеркнул, что не может подтвердить подобную информацию. Также он добавил, что у президента Байдена сохраняются «обоснованные беспокойства в отношении национальной безопасности» касательно TikTok.

«Я не могу подтвердить сообщения относительно письма», — сказал Джон Кирби.