США предъявили TikTok претензии за отказ удалять российские видео

Авторы письма считают, что соцсеть позволила «российским государственным СМИ наводнить платформу опасной провоенной пропагандой». Но все ролики, касающиеся российской повестки, были удалены из TikTok 25 марта, со дня их запрета. Остальные видео, о которых говорят американцы, были размещены до этой даты.

Также политики требуют от TikTok ответить на ряд вопросов. В компании заявили, что готовы сотрудничать с властью.