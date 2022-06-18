США предъявили TikTok претензии за отказ удалять российские видео

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США предъявили TikTok претензии за отказ удалять российские видеоИ потребовали от соцсети ответить на их вопросы
Сенаторы-республиканцы в США направили письмо главному исполнительному директору TikTok Шоу Зи Чу, в котором выразили обеспокоенность по поводу того, что соцсеть разметила на своём ресурсе ролики российских государственных СМИ.
Авторы письма считают, что соцсеть позволила «российским государственным СМИ наводнить платформу опасной провоенной пропагандой». Но все ролики, касающиеся российской повестки, были удалены из TikTok 25 марта, со дня их запрета. Остальные видео, о которых говорят американцы, были размещены до этой даты.
Также политики требуют от TikTok ответить на ряд вопросов. В компании заявили, что готовы сотрудничать с властью.