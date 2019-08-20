Стала известна дата запуска и цена подписки на онлайн-кинотеатр от Apple

По данным издания Bloomberg, сервис должен запуститься уже этой осенью — в ноябре. Учитывая, что на 12 ноября назначен запуск конкурирующего стримингового сервиса Disney+, можно ожидать, что Apple запустит свой онлайн-кинотеатр также в районе середины месяца, возможно на несколько дней раньше, чем Disney.

Также, если верить источникам внутри Apple, компания выделила около 6 млрд долларов из своего бюджета на финансирование производства оригинальных шоу и фильмов для Apple TV+. На данный момент производитель iPhone крайне озабочен успехом своего нового сервиса. Для этого компания инвестирует огромные суммы в новые проекты.

Источникам Bloomberg удалось заполучить информацию и касательно стоимости ежемесячной подписки на Apple TV+. По их словам, цена за пользование онлайн-кинотеатра от Apple составит 10 долларов в месяц. И это немного странно, учитывая, что у конкурентов цена все же чуточку ниже. Так, подписка на Disney+ составляет 7 долларов, а базовая подписка на Netflix стоит 9 долларов в месяц.