Стала известна стоимость подписки на все будущие ИИ-функции Apple

Опубликовано 09 августа 2024, 00:00
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Стала известна стоимость подписки на все будущие ИИ-функции AppleApple может пойти и по такому пути
Аналитики агентства Counterpoint Research предположили, что Apple продолжит поддерживать своё прибыльное направление по продаже ПО и подписок на различные сервисы. Монетизация коснётся и функционала в рамках модели искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Аналитики считают, что Apple введёт платную подписку на большинство ИИ-функций в iOS 18, потому что дела на этом направлении у вендора идут хорошо: прибыль во втором квартале 2024 года составила $24,2 млрд. Стоимость подписки может варьироваться от $10 до $20. При этом некоторые функции пользователи могут получить бесплатно.
Может быть реализована и стратегия «демо»: сначала пользователи будут получать весь функционал, чтобы опробовать возможности Apple Intelligence, а затем для полноценного использования ИИ придётся покупать подписку.
Источник:CNBC
Автор:Андрей Кадуков