Стала известна стоимость подписки на все будущие ИИ-функции Apple

Аналитики считают, что Apple введёт платную подписку на большинство ИИ-функций в iOS 18, потому что дела на этом направлении у вендора идут хорошо: прибыль во втором квартале 2024 года составила $24,2 млрд. Стоимость подписки может варьироваться от $10 до $20. При этом некоторые функции пользователи могут получить бесплатно.

Может быть реализована и стратегия «демо»: сначала пользователи будут получать весь функционал, чтобы опробовать возможности Apple Intelligence, а затем для полноценного использования ИИ придётся покупать подписку.