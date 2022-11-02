Стала известная новая схема мошенников на конец октября 2022 года, связанная с госорганами

Мошенники начали масштабные атаки именно на российских пользователей. Потенциальная жертва получает электронное письмо якобы от правоохранителей или от других государственных ведомств с предупреждением о необходимости усилить защиту от киберугроз.

В письме сказано, что можно скачать вложение — автоматизированное решение для усиления безопасности. Если пользователь скачивает такое ПО, сразу устанавливается троян-шифратор, шифрующий все данные на компьютере. Суммы выкупа, которые требуют злоумышленники за дешифровку, могут доходить до 1,2 млн рублей.

Отмечается, что атака была масштабной, но при этом осуществлялась c легитимного сервиса, что ранее было нехарактерным для таких действий хакеров.