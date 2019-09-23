Стали известны самые уязвимые ко взлому сайты знакомств в России

В ходе проверки каждому приложению присваивался балл, который определял его уровень надежности. По итогам исследования, средний показатель всех изученных приложений составил порядка 2,2 из пяти максимальных. Экспертами отмечается, что наиболее уязвлены iOS приложения, они не достигли даже среднего уровня надежности. Так, приложение Hitwe набрало всего 1 балл, LovePlanet - 0,7, а Tinder и Badoo набрали по 0,5 балла.

Ситуация с приложениями для Android оказалась намного лучше. Со слов экспертов, самыми надежными приложениями оказались Teamo и “Фотострана”, которые набрали по 3,2 баллов. Защищенность Badoo и Tinder составила 2,9 и 2,6 баллов.

Отмечается, что самым небезопасным сервисом является приложения для Android “Знакомства@mail.ru”. Недостаток приложения позволяет взламывать аккаунт пользователя и просматривать все его данные.