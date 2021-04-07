Стало известно, каким мессенджером пользуется владелец WhatsApp

Так, согласно опубликованным данным, глава Facebook Марк Цукерберг пользуется не мессенджером, которым владеет его компания, а защищенным Signal. Об этом сообщил исследователь, который работает в сфере информационной безопасности - Дэйв Уокер (Dave Walker). Он выяснил, что номер телефона главы Facebook связан с аккаунтом Signal. Отметим, что данный мессенджер оснащен поддержкой сквозного шифрования и является конкурентом WhatsApp.

Сообщается, что в самой компании отказались комментировать известие о том, что Марк Цукерберг пользуется не WhatsApp, а его конкурентом.