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Сегодня в 16:47
Стало известно, каким мессенджером пользуется владелец WhatsApp
Речь о Марке Цукерберг
В результате массовой утечки данных Facebook, помимо данных более чем 533 млн пользователей, раскрылась и некоторая информация и о главе компании –– Марке Цукерберге. В частности, был оглашен его номер телефона, а также выяснился мессенджер, которым пользуется владелец WhatsApp.
Так, согласно опубликованным данным, глава Facebook Марк Цукерберг пользуется не мессенджером, которым владеет его компания, а защищенным Signal. Об этом сообщил исследователь, который работает в сфере информационной безопасности - Дэйв Уокер (Dave Walker). Он выяснил, что номер телефона главы Facebook связан с аккаунтом Signal. Отметим, что данный мессенджер оснащен поддержкой сквозного шифрования и является конкурентом WhatsApp.
Сообщается, что в самой компании отказались комментировать известие о том, что Марк Цукерберг пользуется не WhatsApp, а его конкурентом.