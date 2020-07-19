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Стало известно, когда Instagram запустит свой аналог популярного видеосервиса TikTok
Речь о Instagram Reels
Стало известно, когда Instagram запустит свой аналог популярного видеосервиса TikTok. Так, согласно данным, обнародованным изданием Techcrunch, популярная социальная сеть запустит собственный редактор видео Reels с функциями, аналогичными TikTok.
А случится это, как сообщается, уже в следующем месяце. Отмечается также, что воспользоваться Reels смогут пользователи сразу 50 стран. Что касается функционала грядущей новинки, известно, что в приложении пользователи смогут не только делиться короткими видео продолжительностью до 15 секунд, но и редактировать их, накладываю различные эффекты и треки. Те ролики, которые будут пользоваться особой популярностью - будут выведены в раздел рекомендаций.
Напомним, что Instagram Reels появился в тестовом режиме в Бразилии, Франции и Германии еще в прошлом году. А буквально на прошлой неделе ознакомиться с ним представилась возможность и индийским пользователям.