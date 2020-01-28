Стало известно, на каких устройствах перестанет работать WhatsApp с 1 февраля

Так, если ваш смартфон работает на базе iOS 7 или Android 2.3.7 (и ниже), а вы постоянно используете приложение от Facebook для общения, то вам следует задуматься об обновлении вашего устройства. Все дело в том, что уже начиная с 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет работать на вышеназванных версиях операционных систем от Apple и Google.

Но если ваше устройство все же имеет более свежие версии мобильных операционных систем и при этом ваш смартфон также оснащен AMOLED-дисплеем, то можно начинать радоваться. В последнее время WhatsApp плотно тестирует темный режим, что означает лишь одно — уже совсем скоро приложение получит его поддержку и ваш смартфон сможет работать еще дольше от одного заряда за счет оптимизации цветового профиля приложения.