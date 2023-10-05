Стало известно о массовом сбое в работе сервисов Xiaomi в России и Белоруссии

09:00, 05 октября 2023
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Стало известно о массовом сбое в работе сервисов Xiaomi в России и БелоруссииНе работает «умный» дом
Пользователи из России и Белоруссии жалуются на сбой в работе приложений и сервисов компании Xiaomi. В основном жалобы приходят на неработающие приложения и «поломку» синхронизации Xiaomi Cloud. В связи с этим не работает электроника «умного» дома: чайники, дверные звонки, пылесосы и прочая.
О массовом сбое стало известно вечером 4 октября, но на утро 5 октября жалобы всё ещё поступают. Некоторые пользователи говорят, что им помог вход в сервисы через VPN, но многие пишут, что это бесполезно. Также не помогает перезагрузка и переустановка приложений.
Представители Xiaomi на своей странице в VK сообщили, что вендор «старается максимально оперативно исправить» все проблемы.