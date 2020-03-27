Стало известно о росте популярности мессенджеров на фоне повсеместного карантина

Так, если верить данным специалистов аналитического агентства Kantar, наибольший рост показывает WhatsApp, принадлежащий Facebook — в период с 14 по 24 марта рост использования мессенджера составил 40%. Так, в Испании популярность WhatsApp подскочила аж на 76%! Что интересно, подобная картина сложилась и для прочих мессенджеров: выросла популярность и китайских WeChat с Weibo, и у американского Facebook. К слову, показатели первых увеличились на 58%, в то время как у компании Цукербергу рост не столь значительный — “всего лишь” 37%.

Напомним, что в связи с повсеместных карантином, многие производители смартфонов столкнулись с падением спроса на собственные устройства. Так, Galaxy S20, представленный в начале года, продался на 40% хуже, чем прошлогодний Galaxy S10 за тот же период.