Стало известно отношение россиян к нейросетям

Отрицательно к нейросетям относятся 75% россиян, следует из данных исследования агентства Media Research Family, проведенного в январе-мае 2023 года.

Специалисты проанализировали свыше 650 тысяч сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах. Больше всего недовольство россиян вызывают проблемы с доступом, наличие платной подписки и несовершенные результаты таких продуктов, как ChatGPT и Midjourney.

Россияне чаще ожидают от использования нейросетей позитивный эффект. Сообщения об опасности использования встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом. Пользователи положительно реагируют на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также впечатляющих достижениях искусственного интеллекта.

Позитивно отечественные пользователи видят и перспективы новой технологии — таких сообщений, гораздо больше, чем тех, в которых обсуждаются негативные последствия дальнейшего развития ИИ.