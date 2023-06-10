Стало известно отношение россиян к нейросетям

Стало известно отношение россиян к нейросетямВозмущает платная подписка
75% россиян негативно относятся к нейросетям. Вызывает недовольство как необходимость платить, так и отсутствие желаемого результата.
Отрицательно к нейросетям относятся 75% россиян, следует из данных исследования агентства Media Research Family, проведенного в январе-мае 2023 года.
Специалисты проанализировали свыше 650 тысяч сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах. Больше всего недовольство россиян вызывают проблемы с доступом, наличие платной подписки и несовершенные результаты таких продуктов, как ChatGPT и Midjourney.
Россияне чаще ожидают от использования нейросетей позитивный эффект. Сообщения об опасности использования встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом. Пользователи положительно реагируют на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также впечатляющих достижениях искусственного интеллекта.
Позитивно отечественные пользователи видят и перспективы новой технологии — таких сообщений, гораздо больше, чем тех, в которых обсуждаются негативные последствия дальнейшего развития ИИ.