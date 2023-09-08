Стандартный Microsoft Paint научился удалять задний фон при помощи ИИ

Теперь в программе появилась возможность удалять задний фон изображений всего одним кликом. Нововведение уже доступно для тестирования участникам программы Windows Insiders на каналах Canary и Dev.

Для использования нового инструмента достаточно открыть изображение в Paint и нажать на кнопку удаления фона, расположенную на левой панели инструментов.