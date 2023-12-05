Стартап Mistral AI меньше чем за год стал стоить $2 млрд: что в нем особенного

В отличие от своих коллег, Mistral AI использует уникальный подход, создавая компактные модели, предназначенные для разработчиков. Генеральный директор Артур Менш, ранее работавший в Google DeepMind, подчеркнул важность небольших моделей, подчеркнув их эффективность в снижении задержек и затрат при использовании существующих данных.

В то время как гонка генеративного ИИ накаляется, проворная философия Mistral AI, ориентированная на разработчиков, привлекает инвесторов и возносит стартап в лигу мировых лидеров в области ИИ.