Старый, но не бесполезный: Windows Phone научились использовать для отключения рекламы на YouTube

Так случилось с операционной системой Windows Phone от Microsoft, которая, несмотря на прекращение поддержки, обрела неожиданное применение.

Энтузиасты нашли способ использовать эту операционную систему для блокировки рекламы на YouTube, обходя тем самым назойливые предложения отключить тот же AdSense или подписаться на YouTube Premium.

Секрет заключается в изменении строки агента браузера — информации, которую браузер передает сайтам, идентифицируя тип устройства и приложения для выхода в сеть.

Если YouTube «думает», что вы используете Windows Phone, он не будет показывать рекламу. Этот метод, открытый пользователем @endermanch, может не продержаться долго, так как платформа вполне способна обновить систему для обнаружения подлога, но пока все работает.