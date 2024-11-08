Статистика — вещь упрямая: Windows 10 всё равно популярнее Windows 11 на 25%

Согласно данным издания The Register, получившего данные статистики, доля Windows 11 составляет 36%, тогда как доля Windows 10 — 61%. Разница между ОС составляет 25%.

По словам обозревателей The Register, если к Windows 11 у пользователей кардинально не изменится отношение, эта ОС вряд ли когда-либо догонит Windows 10, несмотря на то, что последняя — устаревшая система. И вряд ли число пользователей изменится даже тогда, когда прекратится поддержка Windows 10.

Отмечается, что Windows 11 оказалась одной из самых непопулярных ОС Microsoft.