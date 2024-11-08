Опубликовано 08 ноября 2024, 03:001 мин.
Статистика — вещь упрямая: Windows 10 всё равно популярнее Windows 11 на 25%И может остаться в лидерах даже после окончания поддержки
Прошло уже три года с момента релиза Windows 11. Но до сих пор эта версия ОС так и не выбилась в лидеры.
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Согласно данным издания The Register, получившего данные статистики, доля Windows 11 составляет 36%, тогда как доля Windows 10 — 61%. Разница между ОС составляет 25%.
По словам обозревателей The Register, если к Windows 11 у пользователей кардинально не изменится отношение, эта ОС вряд ли когда-либо догонит Windows 10, несмотря на то, что последняя — устаревшая система. И вряд ли число пользователей изменится даже тогда, когда прекратится поддержка Windows 10.
Отмечается, что Windows 11 оказалась одной из самых непопулярных ОС Microsoft.