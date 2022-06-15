Стоит ли использовать оплату по QR-кодам вместо NFC при оплате со смартфона в магазинах

Это будут расчёты посредством QR-кодов. Возможно, этот способ полностью заменит оплату по NFC c помощью смартфона. Покупатель будет создавать в специальном приложении QR-код, а продавец, считывая код, будет получать деньги. Об этом заявляли представители платёжной системы МИР.

Обаева рассказала, что опыт использования QR-кодов уже известен, по сути, это повторение китайской практики. Там миллиарды людей ежедневно рассчитываются таким образом, доказана безопасность этого способа.

Причём в России это тоже работало в пандемию коронавируса. Эксперт отметила, что это было при прилёте или вылете из аэропорта, при входе музеи, кинотеатры и т.д. И всё нормально работало.