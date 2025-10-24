Strava отозвала судебные претензии к Garmin. Возможно, из-за встречного иска

Strava обострила спор, опубликовав на Reddit 2 октября критическое замечание в адрес рекомендаций Garmin по API. В публикации утверждалось, что Garmin требует размещения своего логотипа на каждом сообщении о действиях, что, по мнению Strava, свидетельствует о приоритете маркетинга над пользовательским опытом.

Быстрое урегулирование конфликта, вероятно, стало результатом закрытых обсуждений и решительной защиты патентов со стороны Garmin. DC Rainmaker отмечает, что патентные права Strava на тепловые карты не являются достаточно надёжными. Бизнес Strava сильно зависит от данных Garmin, и конфликт мог бы негативно повлиять на планы компании по проведению IPO.