Strava отозвала судебные претензии к Garmin. Возможно, из-за встречного иска

Опубликовано 24 октября 2025, 21:001 мин.
Strava отозвала судебные претензии к Garmin. Возможно, из-за встречного искаВсего через три недели после подачи
Как сообщает DC Rainmaker, компания Strava, разработчик технологий для отслеживания показателей здоровья, отозвала свой иск о нарушении патентных прав против конкурента Garmin всего через 21 день после его подачи. В иске Garmin обвинялась в использовании патентов, связанных с тепловыми картами и сегментами, и компания стремилась остановить продажу продукции, которая, по её мнению, была контрафактной и в основном принадлежала Garmin.
Strava обострила спор, опубликовав на Reddit 2 октября критическое замечание в адрес рекомендаций Garmin по API. В публикации утверждалось, что Garmin требует размещения своего логотипа на каждом сообщении о действиях, что, по мнению Strava, свидетельствует о приоритете маркетинга над пользовательским опытом.
Быстрое урегулирование конфликта, вероятно, стало результатом закрытых обсуждений и решительной защиты патентов со стороны Garmin. DC Rainmaker отмечает, что патентные права Strava на тепловые карты не являются достаточно надёжными. Бизнес Strava сильно зависит от данных Garmin, и конфликт мог бы негативно повлиять на планы компании по проведению IPO.