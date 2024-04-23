«Стреляют себе же в ногу»: Дуров раскритиковал Apple после удаления Telegram из китайского App Store

Павел Дуров, основатель мессенджера, прокомментировал недавнее удаление его детища из китайской версии App Store по требованию местных властей.

По мнению Дурова, подобный шаг не окажет значительного влияния на количество загрузок Telegram в Китае. Главным пострадавшим от ситуации он считает саму компанию Apple.

По его словам, китайские власти стремятся перевести больше своих граждан с iPhone на Android-смартфоны производителей вроде Xiaomi.

В отличие от детища Apple, большинство Android-устройств позволяют устанавливать приложения не только из официальных магазинов, что облегчит китайским пользователям доступ к Telegram.

«В очередной раз Apple стреляет себе в ногу своими политиками в отношении приложений. В результате iPhone продолжит терять долю рынка в Китае. Приоритет прибыли над свободой пользователей – не лучшая долгосрочная стратегия», — отметил Дуров.